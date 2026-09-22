Описание товара Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка

Нестареющие артисты: Duran Duran с новым альбомом. Какой сюрприз: Duran Duran выпустит новый альбом в 2021 году. "Future Past" - 15-й студийный альбом британцев, преемник "Paper Gods" 2015 года и, таким образом, их первая новая работа примерно за шесть лет. Для него было написано двенадцать песен, в которых певец Саймон Ле Бон, клавишник Ник Родс, басист Джон Тейлор и барабанщик Роджер Тейлор в очередной раз доказывают, что они - художники вне времени, объединяя искусство, технологии, моду и стиль с характерным для них звучанием. Duran Duran записывали альбом преимущественно в лондонской студии Assault & Battery Studio 1 с ноября 2018 года. Два с половиной года работы над альбомом были связаны с пандемией "Корона", в результате которой студийные помещения были недоступны в течение длительного времени. "Когда мы впервые пришли в студию в конце 2018 года, я пытался убедить ребят, что нам нужно написать всего два-три трека для EP", - рассказывает вокалист Саймон Ле Бон. "Через четыре дня, когда у нас в запасе было уже более 25 сильных песен, каждая из которых заслуживала развития, я понял, что мы в этом деле надолго, но это было еще до Covid". Таким образом, Duran Duran завершили работу над "Future Past" только в начале 2021 года. В качестве сопродюсеров были привлечены Марк Ронсон, Эрол Алкан и Джорджио Мородер. Басист Джон Тейлор уже назвал такое сотрудничество необходимым для творчества "Future Past": "Сессии записи довольно утомительны [.] Мы можем заканчивать фразы друг друга, и я думаю, что в определенной степени мы можем делать это музыкально. Мы работаем с одним и тем же составом, это похоже на мыльную оперу. Вот почему так важны коллеги-исполнители, потому что нужно поддерживать дух". По этой причине на пластинке присутствует несколько гостей: пианист Майк Гарсон из группы Дэвида Боуи, певица Ликке Ли и гитарист Blur Грэм Коксон. Последний участвует в первом сингле "Invisible". Фронтмен Саймон Ле Бон сказал о написании песен: "Все началось с ритма. Там очень, очень напористая барабанная дорожка, все дело в ритме. Я просто должен был построить мелодию вокруг него" Клавишник Ник Роудс описал песню следующим образом: "Акустическая архитектура всегда была невероятно важна для Duran Duran. Я думаю, что в "Invinsible" нам действительно удалось вырезать скульптуру так, как мы хотели. В звуковом плане это очень необычная музыка. Я думаю, что когда вы соединяете все инструменты вместе, получается общее звучание, которое вы, возможно, не слышали раньше". Если вы хотите составить собственное представление о нынешнем звучании Duran Duran, вы можете сделать предварительный заказ на "Future Past" уже сейчас в виде стандартного CD, лимитированного Deluxe Edition на CD с тремя бонус-треками, а также в виде LP на твердом белом виниле и лимитированном прозрачном красном виниле.