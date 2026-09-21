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Крепление велосипедное Armytek ABM-01 купить с доставкой в Москве
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Крепление велосипедное Armytek ABM-01

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Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
велосипедный
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  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 2
  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 3
  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 4
  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 5
  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 6
  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 7
  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 8
  • Крепление велосипедное Armytek ABM-01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715088
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
велосипедный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
100

Описание товара Крепление велосипедное Armytek ABM-01

Крепление предназначено для надежной фиксации фонаря на руле велосипеда. Оно максимально плотно удерживает фонарь, что позволяет ему оставаться на месте даже во время тряски.

Отзывы о товаре Крепление велосипедное Armytek ABM-01




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
велосипедный
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление предназначено для надежной фиксации фонаря на руле велосипеда. Оно максимально плотно удерживает фонарь, что позволяет ему оставаться на месте даже во время тряски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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