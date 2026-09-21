Крепление велосипедное Armytek ABM-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
велосипедный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Назначение
велосипедный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
100
Описание товара Крепление велосипедное Armytek ABM-01
Крепление предназначено для надежной фиксации фонаря на руле велосипеда. Оно максимально плотно удерживает фонарь, что позволяет ему оставаться на месте даже во время тряски.
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Крепление предназначено для надежной фиксации фонаря на руле велосипеда. Оно максимально плотно удерживает фонарь, что позволяет ему оставаться на месте даже во время тряски.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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