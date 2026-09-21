Крепление на строительную каску Armytek AHM-02
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 715092
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Крепление на строительную каску Armytek AHM-02
Крепление надежно фиксирует фонарь на козырьке шлема. Прочный материал крепления не боится дождя, мороза и падения на асфальт. Надежно фиксирует фонари Wizard/Tiara/Elf.Подходит для фонарей с диаметром тела 24.5 мм, легкое и прочное.Простое использование и установка одним движением.
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Крепление надежно фиксирует фонарь на козырьке шлема. Прочный материал крепления не боится дождя, мороза и падения на асфальт. Надежно фиксирует фонари Wizard/Tiara/Elf.Подходит для фонарей с диаметром тела 24.5 мм, легкое и прочное.Простое использование и установка одним движением.
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 – стоимость товара 810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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