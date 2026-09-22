Фонарь светодиодный, улитрафиолетовый Armytek 9 диодов/395 нм, 3-ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
1
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
395
Тип питания
батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 715172
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810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
1
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
395
Тип питания
батарейки
Тип батарей
ААА x 3
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350
Описание товара Фонарь светодиодный, улитрафиолетовый Armytek 9 диодов/395 нм, 3-ААА
Фонарь светодиодный, улитрафиолетовый Armytek 9 диодов/395 нм, 3-ААА
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
1
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
395
Тип питания
батарейки
Тип батарей
ААА x 3
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Фонарь светодиодный, улитрафиолетовый Armytek 9 диодов/395 нм, 3-ААА
Фонарь светодиодный, улитрафиолетовый Armytek 9 диодов/395 нм, 3-ААА - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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