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Крепление на строительную каску AHM-03 купить с доставкой в Москве
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Крепление на строительную каску AHM-03

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Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 1
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 2
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 3
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 4
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 5
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 6
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 7
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 8
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 9
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 10
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 11
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 12
Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
универсальный
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 1
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 2
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 3
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 4
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 5
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 6
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 7
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 8
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 9
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 10
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 11
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 12
  • Крепление на строительную каску AHM-03 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Крепление на строительную каску AHM-03
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Назначение
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Крепление на строительную каску AHM-03

Крепление на каску AHM-03 разработано для установки фонаря на каски со специальным слотом, расположенным в передней части. Крепление надежно фиксирует мультифонарь на каске, позволяя освободить руки для выполнения работ.

Отзывы о товаре Крепление на строительную каску AHM-03




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Характеристики
Бренд
Armytek
Назначение
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление на каску AHM-03 разработано для установки фонаря на каски со специальным слотом, расположенным в передней части. Крепление надежно фиксирует мультифонарь на каске, позволяя освободить руки для выполнения работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление на строительную каску AHM-03 - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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