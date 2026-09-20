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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный купить с доставкой в Москве
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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный

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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный - фото 1
Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр для фонарей
Тип питания
нет
  • Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный - фото 1
  • Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фильтр для фонарей
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х3
Вес, г.
24

Описание товара Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный

Armytek AF-34 Красный фильтр для фонарей Armytek Dobermann. Красный фильтр используется как для чтения карт, так и для ночной охоты, потому что не нарушает ночного видения и некоторые животные не могут видеть красный свет.

Отзывы о товаре Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фильтр для фонарей
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Armytek AF-34 Красный фильтр для фонарей Armytek Dobermann. Красный фильтр используется как для чтения карт, так и для ночной охоты, потому что не нарушает ночного видения и некоторые животные не могут видеть красный свет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, красный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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