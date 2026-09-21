Top.Mail.Ru
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 1
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 2
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 3
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 4
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 5
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 6
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
тактический
  • Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 1
  • Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 2
  • Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 3
  • Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 4
  • Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 5
  • Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 6
  • Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
тактический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х3
Вес, г.
150

Описание товара Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03

Фонарь крепится одним движением за 1 секунду. Подходит для фонарей с диметром корпуса 1"(25,4 мм) и диаметром головы 2.52"(64 мм). Изготовлено из морозостойких и прочных материалов. Прочный и противоударный дизайн. Защита от царапин оружия и фонаря. Сильные двойные магниты - до 8,1 кг.

Отзывы о товаре Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
тактический
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь крепится одним движением за 1 секунду. Подходит для фонарей с диметром корпуса 1"(25,4 мм) и диаметром головы 2.52"(64 мм). Изготовлено из морозостойких и прочных материалов. Прочный и противоударный дизайн. Защита от царапин оружия и фонаря. Сильные двойные магниты - до 8,1 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление магнитное подствольное Armytek AWM-03 - купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...