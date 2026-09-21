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Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см купить с доставкой в Москве
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Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см

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Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 1
Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 2
Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 3
Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 4
Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 5
Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 6
Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Назначение
тактический
  • Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 1
  • Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 2
  • Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 3
  • Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 4
  • Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 5
  • Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 6
  • Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Аксессуар
Назначение
тактический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х3
Вес, г.
60

Описание товара Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см

Выносная кнопка MRS-01 незаменима во время стрелковых задач и охоты. Она надежно фиксируется на задней крышке фонаря с помощью мощного магнита и обеспечивает удаленное мгновенное (только при нажатой кнопке) или постоянное включение фонаря.

Отзывы о товаре Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Аксессуар
Назначение
тактический
Страна производитель
Китай
Описание
Выносная кнопка MRS-01 незаменима во время стрелковых задач и охоты. Она надежно фиксируется на задней крышке фонаря с помощью мощного магнита и обеспечивает удаленное мгновенное (только при нажатой кнопке) или постоянное включение фонаря.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выносная кнопка Armytek MRS-01 Magnetic витая, 25-70 см - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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