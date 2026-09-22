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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый

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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 8
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 9
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 10
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 11
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 12
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 13
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 14
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 15
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 16
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 17
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 18
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 19
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 20
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 21
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 22
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 23
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 24
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 25
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 26
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 27
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 28
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 30
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 31
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 32
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 33
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 34
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Тип питания
аккумулятор
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 9
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 10
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 11
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 18
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 19
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 20
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 21
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 22
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 23
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 24
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 25
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 26
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 27
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 28
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 29
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 30
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 31
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 32
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 33
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 34
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 35
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 36
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 37
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 38
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 39
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 40
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 41
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 42
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый

Фонарь Armytek Crystal Pro UV — это компактная и универсальная модель из обновлённой линейки многофункциональных фонарей Crystal, созданная для использования в повседневной жизни, туризме, спорте, охоте, рыбалке и профессиональной деятельности. Armytek, признанный эксперт в области надёжных фонарей для тактического и outdoor-применения, предлагает по-настоящему продуманное решение: шесть функций в одном устройстве — белый, красный, зелёный, синий, ультрафиолетовый свет и режим стационарной лампы, работающей напрямую от внешнего питания. Благодаря множеству вариантов крепления — на голову, одежду, ремень, ключи или снаряжение — Crystal Pro UV подстраивается под любые задачи. Широкий угол засвета в 180° обеспечивает отличную видимость на близком расстоянии, что особенно важно при точных и аккуратных действиях в темноте. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, что делает фонарь лёгким, но при этом устойчивым к механическим повреждениям и падениям с высоты до 10 метров. Класс защиты IP67 гарантирует полную пыленепроницаемость и защиту от кратковременного погружения в воду (до 1 метра на 30 минут). Встроенный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечивает до 50 дней работы в минимальном режиме. Зарядка осуществляется через современный USB-C разъём, защищённый от попадания влаги, с удобной цветовой индикацией процесса зарядки. Конструкция светодиодов и продуманная оптика дают равномерное рассеянное освещение без мерцания, а светящийся корпус фонаря облегчает его поиск в темноте.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь Armytek Crystal Pro UV — это компактная и универсальная модель из обновлённой линейки многофункциональных фонарей Crystal, созданная для использования в повседневной жизни, туризме, спорте, охоте, рыбалке и профессиональной деятельности. Armytek, признанный эксперт в области надёжных фонарей для тактического и outdoor-применения, предлагает по-настоящему продуманное решение: шесть функций в одном устройстве — белый, красный, зелёный, синий, ультрафиолетовый свет и режим стационарной лампы, работающей напрямую от внешнего питания. Благодаря множеству вариантов крепления — на голову, одежду, ремень, ключи или снаряжение — Crystal Pro UV подстраивается под любые задачи. Широкий угол засвета в 180° обеспечивает отличную видимость на близком расстоянии, что особенно важно при точных и аккуратных действиях в темноте. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, что делает фонарь лёгким, но при этом устойчивым к механическим повреждениям и падениям с высоты до 10 метров. Класс защиты IP67 гарантирует полную пыленепроницаемость и защиту от кратковременного погружения в воду (до 1 метра на 30 минут). Встроенный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечивает до 50 дней работы в минимальном режиме. Зарядка осуществляется через современный USB-C разъём, защищённый от попадания влаги, с удобной цветовой индикацией процесса зарядки. Конструкция светодиодов и продуманная оптика дают равномерное рассеянное освещение без мерцания, а светящийся корпус фонаря облегчает его поиск в темноте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, желтый - по цене 2320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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