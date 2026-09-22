Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый
Мультифонарь Armytek Crystal Pro UV представляет собой компактное устройство, призванное заменить собой несколько специализированных источников света. Его основной режим белого света обеспечивает яркость 200 лм с дальностью луча до 22 м, а широкий и равномерный световой поток с углом освещения 180° гарантирует максимальный комфорт при использовании на близких дистанциях – в быту, в туристической палатке или во время выполнения рабочих задач. Помимо основного света, фонарь модели Armytek Crystal Pro UV обладает 4 дополнительными режимами, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию. Красный свет идеально подходит для сохранения ночного зрения и меньше привлекает насекомых. Зеленый и синий свет улучшают читаемость карт и схем, оставаясь малозаметными для посторонних людей. Специальный режим ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм эффективно выявляет скрытые метки, утечки технических жидкостей и различные бытовые загрязнения.
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