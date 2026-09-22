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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
13
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
220
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор
2 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
13
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
220
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор

Crystal — это многофункциональная модель с ярким красным светом в 30 люмен и белым светом в 150 люмен, которая с легкостью поместится в карман. Благодаря полностью светящемуся корпусу и широкой боковой засветке в 140° фонарь незаменим для повседневного использования на близком расстоянии: на пробежке, велопрогулке, а также во время мелкого ремонта или работы в гараже. Красный свет модели Crystal подойдет для выполнения работ в темное время суток и для сохранения ночного зрения при включении и выключении фонаря: в туристической палатке, наблюдении за звездным небом, для рыбалки и велопрогулок. Он также обладает дополнительным преимущество во время отдыха на природе — позволяет освещать пространство, не привлекая назойливых насекомых. Фонарь работает до 50 дней в режиме минимальной яркости. Дополнительно приобретать и постоянно менять батарейки не нужно: встроенный Li-Pol аккумулятор заряжается с помощью любого Micro USB кабеля. Мультифонарь занимает минимум пространства в рюкзаке или сумке, освобождая место для других вещей. Модель надежно фиксируется на голове с помощью эластичной ленты и позволяет заниматься любым делом при хорошем освещении. Фонарь может быть закреплен на любом элементе одежды, ремне или шлейке рюкзака для безопасных пеших прогулок в ночное время суток. С помощью специальных силиконовых колец в комплекте Crystal прочно крепится на велосипед, а конструкция корпуса с отверстием под кольцо для ключей позволяет использовать мультифонарь в качестве стильного аксессуара.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
13
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
220
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Crystal — это многофункциональная модель с ярким красным светом в 30 люмен и белым светом в 150 люмен, которая с легкостью поместится в карман. Благодаря полностью светящемуся корпусу и широкой боковой засветке в 140° фонарь незаменим для повседневного использования на близком расстоянии: на пробежке, велопрогулке, а также во время мелкого ремонта или работы в гараже. Красный свет модели Crystal подойдет для выполнения работ в темное время суток и для сохранения ночного зрения при включении и выключении фонаря: в туристической палатке, наблюдении за звездным небом, для рыбалки и велопрогулок. Он также обладает дополнительным преимущество во время отдыха на природе — позволяет освещать пространство, не привлекая назойливых насекомых. Фонарь работает до 50 дней в режиме минимальной яркости. Дополнительно приобретать и постоянно менять батарейки не нужно: встроенный Li-Pol аккумулятор заряжается с помощью любого Micro USB кабеля. Мультифонарь занимает минимум пространства в рюкзаке или сумке, освобождая место для других вещей. Модель надежно фиксируется на голове с помощью эластичной ленты и позволяет заниматься любым делом при хорошем освещении. Фонарь может быть закреплен на любом элементе одежды, ремне или шлейке рюкзака для безопасных пеших прогулок в ночное время суток. С помощью специальных силиконовых колец в комплекте Crystal прочно крепится на велосипед, а конструкция корпуса с отверстием под кольцо для ключей позволяет использовать мультифонарь в качестве стильного аксессуара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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