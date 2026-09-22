Top.Mail.Ru
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 8
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, универсальный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
120
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 5
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 6
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 7
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 8
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, универсальный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
120
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум.

Ярче, чем вы могли себе представить ZIPPY Extended Set WR это версия самого компактного мультифонаря от Armytek, оснащенная белым и красным диодом. Невероятно яркий для фонаря такого размера красный свет в 2 раза превосходит самые мощные наключные аналоги.. В комплект входит инновационное поворотное на 360 налобное крепление с сильным магнитом и пластиковой клипсой на кепку. Благодаря такому оригинальному решению Zippy ES WR можно использовать для ежедневного применения, обслуживания авто, ремонтных работ, кемпинга, а также любой другой повседневной и профессиональной деятельности.. Zippy ES WR мультифонарь 3 в 1 Наключный фонарь. Сверхпрочное стальное кольцо для ключей, Несколько стильных цветов корпуса на выбор. Налобный фонарь. Поворотное на 360 налобное крепление с магнитом, Пластиковая клипса на кепку. Фонарь на каждый день. Съемная клипса из нержавеющей стали для крепления на одежде или ремне, Крепление с магнитом для фиксации на металлических поверхностях. С допол

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, универсальный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
120
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ярче, чем вы могли себе представить ZIPPY Extended Set WR это версия самого компактного мультифонаря от Armytek, оснащенная белым и красным диодом. Невероятно яркий для фонаря такого размера красный свет в 2 раза превосходит самые мощные наключные аналоги.. В комплект входит инновационное поворотное на 360 налобное крепление с сильным магнитом и пластиковой клипсой на кепку. Благодаря такому оригинальному решению Zippy ES WR можно использовать для ежедневного применения, обслуживания авто, ремонтных работ, кемпинга, а также любой другой повседневной и профессиональной деятельности.. Zippy ES WR мультифонарь 3 в 1 Наключный фонарь. Сверхпрочное стальное кольцо для ключей, Несколько стильных цветов корпуса на выбор. Налобный фонарь. Поворотное на 360 налобное крепление с магнитом, Пластиковая клипса на кепку. Фонарь на каждый день. Съемная клипса из нержавеющей стали для крепления на одежде или ремне, Крепление с магнитом для фиксации на металлических поверхностях. С допол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...