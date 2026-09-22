Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Blue, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, универсальный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
120
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 715134
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
1 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, универсальный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
120
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
250
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Blue, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Blue, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, универсальный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
120
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Blue, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Blue, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - стоимость товара 1950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Blue, 120 лм, белый и красный свет, аккум.