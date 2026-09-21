Top.Mail.Ru
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 1
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 2
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 3
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 4
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 1
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 2
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 3
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 4
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч

Аккумулятор Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч без платы защиты — это надежный и компактный элемент питания, разработанный специально для мощных компактных фонарей. Он имеет номинальное напряжение 3,7 В, выдерживает более 500 циклов заряда и оснащен встроенным вентилем для защиты от перегрева.

Отзывы о товаре Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч без платы защиты — это надежный и компактный элемент питания, разработанный специально для мощных компактных фонарей. Он имеет номинальное напряжение 3,7 В, выдерживает более 500 циклов заряда и оснащен встроенным вентилем для защиты от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...