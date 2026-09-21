Top.Mail.Ru
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Крепление на строительную каску Armytek AHM-04

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 1
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 2
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 3
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 4
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 5
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 6
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 1
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 2
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 3
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 4
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 5
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 6
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Крепление на строительную каску Armytek AHM-04

Крепление на строительную каску Armytek AHM-04

Отзывы о товаре Крепление на строительную каску Armytek AHM-04




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление на строительную каску Armytek AHM-04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление на строительную каску Armytek AHM-04 - по цене 870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...