Крепление на строительную каску AHM-01
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Характеристики
Описание товара Крепление на строительную каску AHM-01
Крепление на каску Armytek AHM-01 A02502 - это аксессуар для туристических фонарей и ламп, разработанный специально для установки на боковую часть каски или шлема. Крепление на каску совместимо с фонариками диаметром корпуса 21–26 мм и может быть установлено с использованием накладок из комплекта или с просверленным отверстием диаметром 6 мм. Максимальный диаметр головы составляет 41 мм. Установка крепления на каску осуществляется с помощью монтажного паза, что обеспечивает надежное крепление фонарика. В комплекте с креплением идет 6-гранный ключ для удобной затяжки и резиновые прокладки, что гарантирует простоту и надежность установки. Крепление на каску изготовлено из прочных материалов и имеет противоударную конструкцию. Оно морозо- и водонепроницаемо, что делает его надежным аксессуаром для использования в любых погодных условиях.
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