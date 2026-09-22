Фонарь светодиодный, ультрафиолетовый Armytek 12 диодов/395 нм, 3-ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
1
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
395
Тип питания
батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
1
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
395
Тип питания
батарейки
Тип батарей
ААА x 3
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350
Описание товара Фонарь светодиодный, ультрафиолетовый Armytek 12 диодов/395 нм, 3-ААА
УФ-фонарь 12 диодов 395нм - ультрафиолетовый фонарь на 12-ти светодиодах, позволяющий подсвечивать вещи, видимые только в ультрафиолетовом диапазоне излучения (395нм): защитные элементы на денежных купюрах, невидимые глазом надписи и т.п.
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
1
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
395
Тип питания
батарейки
Тип батарей
ААА x 3
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
УФ-фонарь 12 диодов 395нм - ультрафиолетовый фонарь на 12-ти светодиодах, позволяющий подсвечивать вещи, видимые только в ультрафиолетовом диапазоне излучения (395нм): защитные элементы на денежных купюрах, невидимые глазом надписи и т.п.
Фонарь светодиодный, ультрафиолетовый Armytek 12 диодов/395 нм, 3-ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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