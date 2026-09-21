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SSD Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) купить в Москве
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Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB)

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Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 1
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 2
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 3
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 4
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 5
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 6
Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4000
Скорость записи, Мб/с
3900
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление
4.4
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 1
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 2
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 3
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 4
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 5
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 6
  • Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715052
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4000
Скорость записи, Мб/с
3900
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
4.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB)

Твердотельный накопитель Gigabyte M.2 2280 — это надёжное и производительное устройство для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет быстро загружать операционную систему и приложения, а также передавать большие объёмы данных. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI Express 4.0x4, NVMe 1.4. * Скорость чтения: до 4000 МБ/с. * Скорость записи: до 3900 МБ/с. * Наработка на отказ (MTBF): 1,5 млн часов. * Тип памяти: 3D NAND. * Ёмкость: 1 ТБ. * TBW (суммарный объём перезаписи): 320 ТБ. Этот накопитель подходит для использования в компьютерах и ноутбуках с поддержкой интерфейса M.2 и обеспечивает быструю работу операционной системы и приложений.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4000
Скорость записи, Мб/с
3900
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
4.4
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель Gigabyte M.2 2280 — это надёжное и производительное устройство для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет быстро загружать операционную систему и приложения, а также передавать большие объёмы данных. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI Express 4.0x4, NVMe 1.4. * Скорость чтения: до 4000 МБ/с. * Скорость записи: до 3900 МБ/с. * Наработка на отказ (MTBF): 1,5 млн часов. * Тип памяти: 3D NAND. * Ёмкость: 1 ТБ. * TBW (суммарный объём перезаписи): 320 ТБ. Этот накопитель подходит для использования в компьютерах и ноутбуках с поддержкой интерфейса M.2 и обеспечивает быструю работу операционной системы и приложений.
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Отзывы


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