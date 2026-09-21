Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Gigabyte 1000Gb 4000E (G440E1TB)
Твердотельный накопитель Gigabyte M.2 2280 — это надёжное и производительное устройство для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет быстро загружать операционную систему и приложения, а также передавать большие объёмы данных. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI Express 4.0x4, NVMe 1.4. * Скорость чтения: до 4000 МБ/с. * Скорость записи: до 3900 МБ/с. * Наработка на отказ (MTBF): 1,5 млн часов. * Тип памяти: 3D NAND. * Ёмкость: 1 ТБ. * TBW (суммарный объём перезаписи): 320 ТБ. Этот накопитель подходит для использования в компьютерах и ноутбуках с поддержкой интерфейса M.2 и обеспечивает быструю работу операционной системы и приложений.
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