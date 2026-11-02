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SSD Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) купить в Москве
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Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T)

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Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 1
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Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 3
Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 4
Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 5
Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 6
Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 7
Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
750
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  • Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 15
  • Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715033
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
750
Время наработки на отказ, час
1500000
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T)

Твердотельный накопитель Digma MEGA M2 обладает высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подойдет для производительных компьютеров, геймерских ноутбуков и домашних рабочих станций. Достоинство PCIe 3.0 x4 заключается в пропускной способности в 4000 МБ/с для четырех линий, что в два раза больше, чем у предшественника, PCIe 2.0 x4. Это обеспечивает более высокие скорости передачи данных и гарантирует меньшую задержку системы. SSD считывает данные с максимальной скоростью до 3300 МБ/с, а записывает информацию – со скоростью до 3100 МБ/с. В модели используются мощный китайский контроллер Maxio MAP1202 с поддержкой новейшего протокола NVMe и прогрессивной технологии многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Благодаря этому модель Digma MEGA M2 поможет всего за несколько секунд запускать ресурсоёмкие приложения для обработки изображений и видео, а также требовательные к «железу» игры. У SSD сверхбольшой объем – 1 ТБ. Диск подойдет для хранения огромного количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma MEGA M2 предлагает невероятно высокий ресурс TBW – 750 ТБ. Устройство выполнено в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Твердотельный накопитель подойдет не только для ПК и игровых консолей, но и для очень тонких ноутбуков с поддержкой SSD PCIe 3.0 x4. Производитель отвечает за выдающиеся качество и надежность Digma MEGA M2: срок локальной гарантии на устройство – три года.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 1Tb Mega (DGSM3001TM23T)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
750
Время наработки на отказ, час
1500000
Описание
Твердотельный накопитель Digma MEGA M2 обладает высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подойдет для производительных компьютеров, геймерских ноутбуков и домашних рабочих станций. Достоинство PCIe 3.0 x4 заключается в пропускной способности в 4000 МБ/с для четырех линий, что в два раза больше, чем у предшественника, PCIe 2.0 x4. Это обеспечивает более высокие скорости передачи данных и гарантирует меньшую задержку системы. SSD считывает данные с максимальной скоростью до 3300 МБ/с, а записывает информацию – со скоростью до 3100 МБ/с. В модели используются мощный китайский контроллер Maxio MAP1202 с поддержкой новейшего протокола NVMe и прогрессивной технологии многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Благодаря этому модель Digma MEGA M2 поможет всего за несколько секунд запускать ресурсоёмкие приложения для обработки изображений и видео, а также требовательные к «железу» игры. У SSD сверхбольшой объем – 1 ТБ. Диск подойдет для хранения огромного количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma MEGA M2 предлагает невероятно высокий ресурс TBW – 750 ТБ. Устройство выполнено в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Твердотельный накопитель подойдет не только для ПК и игровых консолей, но и для очень тонких ноутбуков с поддержкой SSD PCIe 3.0 x4. Производитель отвечает за выдающиеся качество и надежность Digma MEGA M2: срок локальной гарантии на устройство – три года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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