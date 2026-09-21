Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный
Корпус LinkWorld — это компактный и функциональный корпус типа Mini-Tower, идеально подходящий для сборки малогабаритных систем. Изготовленный из прочной стали, он обеспечивает надежную защиту ваших компонентов. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, что делает его универсальным и стильным дополнением к любому рабочему месту. LinkWorld поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что позволяет собрать систему на базе самых популярных плат. Удобное верхнее расположение блока питания упрощает сборку и улучшает вентиляцию внутри корпуса. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, обеспечивая достаточное количество места для установки дополнительных карт. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека размером 3.5 дюйма и два отсека для накопителей 2.5 дюйма, что позволяет гибко настроить систему под ваши нужды. С весом всего 2,15 кг, корпус LinkWorld отличается легкостью и удобством в транспортировке и установке. Он представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежную и компактную основу для создания современной компьютерной системы.
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