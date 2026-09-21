Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius Inverter Grafit
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%20 250 руб. 26 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714289
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Характеристики
Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, сухой ТЭН
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
25x43.5x63.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х49х29
Вес, кг.
18.4
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius Inverter Grafit
Водонагреватель Electrolux EWH Gladius Inverter — это надежное и функциональное устройство, созданное для обеспечения комфортных условий использования горячей воды в доме. Устройство отличается высоким качеством изготовления, продуманным дизайном и огромным количеством полезных функций.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, сухой ТЭН
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
99
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
25x43.5x63.6
Страна производитель
Китай
Водонагреватель Electrolux EWH Gladius Inverter — это надежное и функциональное устройство, созданное для обеспечения комфортных условий использования горячей воды в доме. Устройство отличается высоким качеством изготовления, продуманным дизайном и огромным количеством полезных функций.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius Inverter Grafit - купить по цене 20250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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