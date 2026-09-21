Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0
Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 прибор легко разместить даже в тесной ванной: его можно вешать как вертикально, так и горизонтально. Габариты — 89 см в высоту, 55,5 см в ширину и 35 см в глубину. Светлый корпус выглядит аккуратно и не выпадает из современного интерьера. Бак сделан из нержавеющей стали — не ржавеет и служит годами. Объём — 80 литров, этого хватит, чтобы трое человек приняли душ один за другим без ожидания. Управление — электронное: на экране видно всё, а температуру можно выставить с точностью до градуса — например, 45 °C для душа или 60 °C для бытовых нужд. Есть три режима мощности — от 0,7 до 2 кВт. Можно выбрать быстрый нагрев утром или экономичный на день. Дополнительно предусмотрен режим «Эко» и защита от замерзания — полезно, если прибор стоит в дачном доме или неотапливаемом помещении.
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Теги товара: накопительные
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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