Смартфон Realme 15T 8/128Gb белый
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%15 790 руб. 24 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714130
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
realme 15T 5G, Кабель USB Type-C, Адаптер питания, Защитный чехол, Игла для SIM-карты, Краткое руководство, Руководство по безопасности
Линейка
Realme 15T
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Realme 15T 8/128Gb белый
Смартфон Realme 15T 8/128Gb белый
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
realme 15T 5G, Кабель USB Type-C, Адаптер питания, Защитный чехол, Игла для SIM-карты, Краткое руководство, Руководство по безопасности
Линейка
Realme 15T
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Смартфон Realme 15T 8/128Gb белый
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