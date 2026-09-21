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Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой

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Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 1
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 2
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 3
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 4
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 5
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 6
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 7
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 8
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 9
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 10
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 11
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 12
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 13
Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15T
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 1
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 2
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 3
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 4
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 5
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 6
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 7
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 8
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 9
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 10
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 11
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 12
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 13
  • Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
15 790 руб.  24 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714129
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
realme 15T 5G, Кабель USB Type-C, Адаптер питания, Защитный чехол, Игла для SIM-карты, Краткое руководство, Руководство по безопасности
Линейка
Realme 15T
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой

**Смартфон Realme 15T 8+128Gb, голубой** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном Realme 15T! Стильный дизайн в голубом цвете и впечатляющие технические характеристики сделают этот смартфон вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Realme 15T?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно пользоваться приложениями, хранить множество фотографий, видео и файлов. * **Высокая производительность:** мощный процессор обеспечивает быструю и плавную работу смартфона, позволяя вам без задержек переключаться между задачами. * **Качественный дисплей:** наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами на большом и чётком экране. * **Превосходная камера:** запечатлейте самые яркие моменты вашей жизни с помощью высококачественной камеры. * **Стильный дизайн:** голубой цвет корпуса придаст вашему образу индивидуальность и стиль. С Realme 15T вы получите не только мощный и функциональный смартфон, но и устройство, которое будет радовать вас своим внешним видом. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!

Отзывы о товаре Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
realme 15T 5G, Кабель USB Type-C, Адаптер питания, Защитный чехол, Игла для SIM-карты, Краткое руководство, Руководство по безопасности
Линейка
Realme 15T
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание
**Смартфон Realme 15T 8+128Gb, голубой** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном Realme 15T! Стильный дизайн в голубом цвете и впечатляющие технические характеристики сделают этот смартфон вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Realme 15T?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно пользоваться приложениями, хранить множество фотографий, видео и файлов. * **Высокая производительность:** мощный процессор обеспечивает быструю и плавную работу смартфона, позволяя вам без задержек переключаться между задачами. * **Качественный дисплей:** наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами на большом и чётком экране. * **Превосходная камера:** запечатлейте самые яркие моменты вашей жизни с помощью высококачественной камеры. * **Стильный дизайн:** голубой цвет корпуса придаст вашему образу индивидуальность и стиль. С Realme 15T вы получите не только мощный и функциональный смартфон, но и устройство, которое будет радовать вас своим внешним видом. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!
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Отзывы


Смартфон Realme 15T 8/128Gb голубой - стоимость товара 15790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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