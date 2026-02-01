Смартфон Realme 15 8/256Gb Pink
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%21 030 руб. 32 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714124
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
mini-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 8 Мп
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Realme 15 8/256Gb Pink
Смартфон Realme 15 8/256Gb Pink
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
mini-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 8 Мп
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Realme 15 8/256Gb Pink
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравился, цена и качество. У меня был Honor X9, Realme T15 нравится больше. Легче, быстрее, ярче.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, заказ пришёл вовремя, запечатан, всё отлично Спасибо за качество товара, за аккуратную доставку Телефон работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо включил работает комплект полный брал в подарок не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Телефоны очень понравился, в разы дешевле чем в магазинах, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, русифицирован, блок зарядки подходит под российские розетки
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок ,проверил работает ,внешне очень понравился
Смартфон Realme 15 8/256Gb Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Realme 15 8/256Gb Pink
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравился, цена и качество. У меня был Honor X9, Realme T15 нравится больше. Легче, быстрее, ярче.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, заказ пришёл вовремя, запечатан, всё отлично Спасибо за качество товара, за аккуратную доставку Телефон работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо включил работает комплект полный брал в подарок не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Телефоны очень понравился, в разы дешевле чем в магазинах, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, русифицирован, блок зарядки подходит под российские розетки
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок ,проверил работает ,внешне очень понравился