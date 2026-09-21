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Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0)

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Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 1
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 2
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 3
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 4
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 5
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 6
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 3
  • Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 4
  • Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 5
  • Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 6
  • Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714072
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Вращение на подставке
да
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Комплектация
термометр
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х20
Вес, кг.
2.23

Описание товара Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0)

Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0)

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Вращение на подставке
да
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2000
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Комплектация
термометр
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Развернуть
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Ariete 2854 Moderna (00C285400AR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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