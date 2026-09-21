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Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black

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Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 1
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 2
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 3
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 4
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 5
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 6
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 7
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 8
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 9
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 10
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 11
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 12
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 13
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 14
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 15
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 16
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 17
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 18
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 19
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 20
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y63
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 11
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 12
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 13
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 14
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 15
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 16
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 17
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 18
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 19
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 20
  • Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712480
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y63
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black

Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y63
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova Y63 6/128Gb (51098HTY) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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