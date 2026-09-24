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Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка

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Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 1
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 2
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 3
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 4
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 5
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 6
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 7
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 8
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
A Dawning
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 1
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 2
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 3
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 4
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 5
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 6
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 7
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 8
  • Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478117718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
A Dawning
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Shared Time, Signs, Sandrayati, West Cork, 12 Feb, Alexi Murdoch, A Dawning, For Steph, Niamh Regan and Ye Vagabonds
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка

«A Dawning», трогательная совместная работа исландского композитора, продюсера и мультиинструменталиста Оулавюра Арнальдса и ирландского автора-исполнителя Талоса (Эойн Френч), который умер в 2024 году. Сочетая уникальные музыкальные голоса двух артистов, он перемещается между моментами чистых эмоций и светлой надежды, приглашая слушателей в мощное звуковое путешествие. С его восемью вызывающими воспоминания треками A Dawning представляет собой одновременно празднование художественного партнерства и искреннюю дань уважения непреходящему наследию Талоса. Все произведения были созданы самим Талосом, предлагая личное окно в его творческое видение. Это музыка, которая держит нас на плаву в темных водах, направляя нас к проблеску света на горизонте.

Отзывы о товаре Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478117718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
A Dawning
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Shared Time, Signs, Sandrayati, West Cork, 12 Feb, Alexi Murdoch, A Dawning, For Steph, Niamh Regan and Ye Vagabonds
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«A Dawning», трогательная совместная работа исландского композитора, продюсера и мультиинструменталиста Оулавюра Арнальдса и ирландского автора-исполнителя Талоса (Эойн Френч), который умер в 2024 году. Сочетая уникальные музыкальные голоса двух артистов, он перемещается между моментами чистых эмоций и светлой надежды, приглашая слушателей в мощное звуковое путешествие. С его восемью вызывающими воспоминания треками A Dawning представляет собой одновременно празднование художественного партнерства и искреннюю дань уважения непреходящему наследию Талоса. Все произведения были созданы самим Талосом, предлагая личное окно в его творческое видение. Это музыка, которая держит нас на плаву в темных водах, направляя нас к проблеску света на горизонте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Olafur Arnalds - A Dawning (0602478117718) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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