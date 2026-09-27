Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка
Дебютный альбом Херби Хэнкока « Takin' Off » (1962) стал краеугольным камнем в истории джаза, продемонстрировав новаторские композиции и техническое мастерство пианиста. Альбом был записан на лейбле Blue Note Records и собрал звёздный состав музыкантов: Декстера Гордона на тенор-саксофоне, Фредди Хаббарда на трубе, Бутча Уоррена на бас-гитаре и Билли Хиггинса на ударных. Эти музыканты вносят свой вклад в динамичное сочетание хард-бопа и проникновенных грувов альбома. Выдающийся трек «Watermelon Man» мгновенно стал классикой, объединив джаз и популярную музыку благодаря своему заразительному ритму и фанковому очарованию. Среди других ярких моментов — лирическая «Driftin'» и замысловатая, меланхоличная «The Maze». Изысканные гармонии и изобретательные соло Хэнкока предвещают его новаторский вклад в джаз последующих десятилетий. Тесное взаимодействие музыкантов и доступные, но сложные композиции альбома делают « Takin' Off» квинтэссенцией введения в современный джаз.
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