Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка
«1000hp» (рус. «1000 лошадиных сил») — шестой студийный альбом американской рок-группы Godsmack. Выпущен 5 августа 2014 года. История создания. Группа приступила к работе над альбомом в ноябре 2013 года и к апрелю подготовила 15 песен, 10 из которых вошло в 1000hp. Запись проходила в штаб-квартире Godsmack в Бостоне. Продюсером выступил Дейв Фортман. Обложка альбома обыгрывает тему названия: на ней изображены фирменный логотип Godsmack в виде солнца и классический автомобиль, выходящий из пламени, что перекликается с названием. Немногие группы хард-рока могут похвастаться такой последовательной и успешной карьерой, как Godsmack. С момента выхода дебютного альбома они получили четыре номинации на премию «Грэмми», завоевали четыре платиновых награды, продали более 20 миллионов копий по всему миру и трижды подряд занимали первое место в американских чартах. «1000hp» был спродюсирован Дэйвом Фортнэмом (Slipknot, Evanescene и т. д.) и записан в новой штаб-квартире Godsmack в 30 минутах езды от Бостона. «1000hp» сразу же зажигает, необузданный и дикий, это Godsmack в его чистейшей форме. Альбом получил высокие оценки сразу после выхода и быстро стал фаворитом у поклонников. Включая синглы «1000hp», «Something Different» и «What’s Next», этот альбом теперь доступен в полностью ремастированном формате на чёрном виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка