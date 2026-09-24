Top.Mail.Ru
Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка - фото 1
Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка - фото 2
Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
1000hp
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка - фото 1
  • Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка - фото 2
  • Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478160431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
1000hp
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1000hp, FML, Something Different, What's Next?, Generation Day, Locked & Loaded, Living In The Gray, I Don't Belong, Nothing Comes Easy, Turning To Stone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка

«1000hp» (рус. «1000 лошадиных сил») — шестой студийный альбом американской рок-группы Godsmack. Выпущен 5 августа 2014 года. История создания. Группа приступила к работе над альбомом в ноябре 2013 года и к апрелю подготовила 15 песен, 10 из которых вошло в 1000hp. Запись проходила в штаб-квартире Godsmack в Бостоне. Продюсером выступил Дейв Фортман. Обложка альбома обыгрывает тему названия: на ней изображены фирменный логотип Godsmack в виде солнца и классический автомобиль, выходящий из пламени, что перекликается с названием. Немногие группы хард-рока могут похвастаться такой последовательной и успешной карьерой, как Godsmack. С момента выхода дебютного альбома они получили четыре номинации на премию «Грэмми», завоевали четыре платиновых награды, продали более 20 миллионов копий по всему миру и трижды подряд занимали первое место в американских чартах. «1000hp» был спродюсирован Дэйвом Фортнэмом (Slipknot, Evanescene и т. д.) и записан в новой штаб-квартире Godsmack в 30 минутах езды от Бостона. «1000hp» сразу же зажигает, необузданный и дикий, это Godsmack в его чистейшей форме. Альбом получил высокие оценки сразу после выхода и быстро стал фаворитом у поклонников. Включая синглы «1000hp», «Something Different» и «What’s Next», этот альбом теперь доступен в полностью ремастированном формате на чёрном виниле!



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478160431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
1000hp
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1000hp, FML, Something Different, What's Next?, Generation Day, Locked & Loaded, Living In The Gray, I Don't Belong, Nothing Comes Easy, Turning To Stone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«1000hp» (рус. «1000 лошадиных сил») — шестой студийный альбом американской рок-группы Godsmack. Выпущен 5 августа 2014 года. История создания. Группа приступила к работе над альбомом в ноябре 2013 года и к апрелю подготовила 15 песен, 10 из которых вошло в 1000hp. Запись проходила в штаб-квартире Godsmack в Бостоне. Продюсером выступил Дейв Фортман. Обложка альбома обыгрывает тему названия: на ней изображены фирменный логотип Godsmack в виде солнца и классический автомобиль, выходящий из пламени, что перекликается с названием. Немногие группы хард-рока могут похвастаться такой последовательной и успешной карьерой, как Godsmack. С момента выхода дебютного альбома они получили четыре номинации на премию «Грэмми», завоевали четыре платиновых награды, продали более 20 миллионов копий по всему миру и трижды подряд занимали первое место в американских чартах. «1000hp» был спродюсирован Дэйвом Фортнэмом (Slipknot, Evanescene и т. д.) и записан в новой штаб-квартире Godsmack в 30 минутах езды от Бостона. «1000hp» сразу же зажигает, необузданный и дикий, это Godsmack в его чистейшей форме. Альбом получил высокие оценки сразу после выхода и быстро стал фаворитом у поклонников. Включая синглы «1000hp», «Something Different» и «What’s Next», этот альбом теперь доступен в полностью ремастированном формате на чёрном виниле!


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Godsmack - 1000hp (0602478160431) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...