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Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Headless Cross
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964118568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Headless Cross
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Gates Of Hell, Headless Cross, Devil & Daughter, When Death Calls, Kill In The Spirit World, Call Of The Wild, Black Moon, Nightwing
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание "Headless Cross" — четырнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного в апреле 1989 года. Издание на виниле. Headless Cross — первый диск группы с ударником Кози Пауэллом. В записи альбома принимал участие бас-гитарист Лоуренс Коттл, но официально никогда не входил в состав группы.



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964118568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Headless Cross
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Gates Of Hell, Headless Cross, Devil & Daughter, When Death Calls, Kill In The Spirit World, Call Of The Wild, Black Moon, Nightwing
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ремастированное переиздание "Headless Cross" — четырнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного в апреле 1989 года. Издание на виниле. Headless Cross — первый диск группы с ударником Кози Пауэллом. В записи альбома принимал участие бас-гитарист Лоуренс Коттл, но официально никогда не входил в состав группы.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Headless Cross (4099964118568) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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