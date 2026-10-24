Робот-пылесос Karcher RCV 5
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 230 руб.
В наличии
Код товара: 712076
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х39х14
Вес, кг.
6.2
Описание товара Робот-пылесос Karcher RCV 5
Робот-пылесос Karcher RCV 5
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro Plus (RLE12SD)
-
В наличииЦена 27 130 руб.6783 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black
-
В наличииЦена 29 560 руб.7390 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC)
-
В наличииЦена 31 930 руб.7983 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame D20 Pro (RLD43SA) White
-
В наличииЦена 32 870 руб. 38 990 руб.8218 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus White
-
В наличииЦена 57 260 руб.14315 руб. в СплитРобот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU)
-
В наличииЦена 57 940 руб.14485 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
-
В наличииЦена 67 820 руб.16955 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum P50 Pro Ultra (RLP53HE...
-
В наличииЦена 77 100 руб.19275 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Ultra (RLL22SE) White
-
В наличииЦена 84 890 руб.21223 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Compl...
-
В наличииЦена 94 320 руб.23580 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black
-
В наличииЦена 96 230 руб.24058 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White
Робот-пылесос Karcher RCV 5
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Купить Робот-пылесос Karcher RCV 5 - по цене 25230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Робот-пылесос Karcher RCV 5