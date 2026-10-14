Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) White
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Характеристики
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 160 руб.
В наличии
Код товара: 735167
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
107 160 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х50
Вес, кг.
23.82
Описание товара Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) White
Dreame X60 Ultra Complete — тонкий (7.95 см) робот-пылесос с ИИ-камерами, подсветкой загрязнений и мощностью всасывания 35 кПа. Система HyperStream 2.0 предотвращает спутывание волос, выдвижные щетки и швабры обеспечивают уборку углов. Станция самоочистки автоматически моет мопы горячей водой с температурой 100°C и дозаправляет моющее средство.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Dreame X60 Ultra Complete — тонкий (7.95 см) робот-пылесос с ИИ-камерами, подсветкой загрязнений и мощностью всасывания 35 кПа. Система HyperStream 2.0 предотвращает спутывание волос, выдвижные щетки и швабры обеспечивают уборку углов. Станция самоочистки автоматически моет мопы горячей водой с температурой 100°C и дозаправляет моющее средство.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющие Dreame, для сухой уборки, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющие Dreame, для сухой уборки, белые
Купить Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) White - по цене 107160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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