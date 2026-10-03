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Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка

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Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 3
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 4
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 5
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 6
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 7
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 8
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 9
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 10
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 11
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 12
Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Divine Intervention
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 3
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 4
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 5
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 6
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 7
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 8
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 9
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 10
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 11
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 12
  • Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711910
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Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка
4 200 руб.
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Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537467716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Divine Intervention
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Killing Fields, Sex.Murder.Art., Fictional Reality, Dittohead, Divine Intervention, Circle Of Beliefs, SS-3, Serenity In Murder, 213, Mind Control
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка

Divine Intervention - шестой студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный 27 сентября 1994 г. на лейбле American Recordings. Поскольку альбом был выпущен спустя почти четыре года после своего предшественника "Seasons in the Abyss" (1990), вокалист Том Арайя сказал, что на его создание было потрачено больше времени, чем на предыдущие пластинки группы. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, альбом "Divine Intervention" занял восьмое место в US Billboard 200 и 15-е место в UK Albums Chart, продав более 93 000 копий за первую неделю продаж. Позднее альбом был сертифицирован как золотой в США и Канаде. Slayer – культовая американская трэш-метал-группа из Хантингтон-Парка, штат Калифорния. Команда была образована в 1981 году гитаристами Керри Кингом и Джеффом Ханнеманом, барабанщиком Дейвом Ломбардо и басистом/вокалистом Томом Арайей. Быстрый и агрессивный музыкальный стиль Slayer сделал их одной из групп "большой четверки" трэш-метала, наряду с Metallica, Megadeth и Anthrax. Последний состав Slayer сформировался из Арайи, Кинга, барабанщика Пола Бостафа (который заменил Ломбардо в 1992 году и снова в 2013 году) и гитариста Гэри Холта (который заменил Ханнемана в 2011 году). Барабанщик Йон Детте также был членом группы. В первоначальном составе группы Кинг, Ханнеман и Арайя участвовали в написании текстов, а вся музыка была написана Кингом и Ханнеманом. Лирика группы и оформление альбомов, в которых затрагиваются такие проблемы общества, как серийные убийцы, пытки, геноцид, организованная преступность, тайные общества, оккультизм, расизм и война, вызвали запреты на выпуск альбомов, задержки с выступлениями и издание материалов, судебные иски и критику со стороны различных сообществ. Тем не менее, их музыка оказала большое влияние, на нее ссылались многие группы, описывая как музыкальное влияние команды, так и визуальные и лирические заимствования; третий альбом группы, «Reign in Blood» (1986), был описан как один из самых тяжелых и влиятельных альбомов трэш-метала. Slayer выпустила двенадцать студийных альбомов, три концертных альбома, бокс-сет, шесть музыкальных видеоклипов, два EP и альбом обложек. Четыре студийных альбома группы получили золотую сертификацию в США. Slayer продали 5 миллионов копий в США с 1991 по 2013 год, по данным Nielsen SoundScan, и более 20 миллионов по всему миру. Группа получила пять номинаций на премию Грэмми, выиграв одну в 2007 году за песню "Eyes of the Insane" и одну в 2008 году за песню "Final Six", обе с альбома «Christ Illusion» (2006). После более чем трех десятилетий записей и выступлений Slayer объявили в январе 2018 года о начале прощального тура, который прошел с мая 2018 года по ноябрь 2019 года, после чего знаменитая команда распустилась.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537467716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Divine Intervention
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Killing Fields, Sex.Murder.Art., Fictional Reality, Dittohead, Divine Intervention, Circle Of Beliefs, SS-3, Serenity In Murder, 213, Mind Control
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Divine Intervention - шестой студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный 27 сентября 1994 г. на лейбле American Recordings. Поскольку альбом был выпущен спустя почти четыре года после своего предшественника "Seasons in the Abyss" (1990), вокалист Том Арайя сказал, что на его создание было потрачено больше времени, чем на предыдущие пластинки группы. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, альбом "Divine Intervention" занял восьмое место в US Billboard 200 и 15-е место в UK Albums Chart, продав более 93 000 копий за первую неделю продаж. Позднее альбом был сертифицирован как золотой в США и Канаде. Slayer – культовая американская трэш-метал-группа из Хантингтон-Парка, штат Калифорния. Команда была образована в 1981 году гитаристами Керри Кингом и Джеффом Ханнеманом, барабанщиком Дейвом Ломбардо и басистом/вокалистом Томом Арайей. Быстрый и агрессивный музыкальный стиль Slayer сделал их одной из групп "большой четверки" трэш-метала, наряду с Metallica, Megadeth и Anthrax. Последний состав Slayer сформировался из Арайи, Кинга, барабанщика Пола Бостафа (который заменил Ломбардо в 1992 году и снова в 2013 году) и гитариста Гэри Холта (который заменил Ханнемана в 2011 году). Барабанщик Йон Детте также был членом группы. В первоначальном составе группы Кинг, Ханнеман и Арайя участвовали в написании текстов, а вся музыка была написана Кингом и Ханнеманом. Лирика группы и оформление альбомов, в которых затрагиваются такие проблемы общества, как серийные убийцы, пытки, геноцид, организованная преступность, тайные общества, оккультизм, расизм и война, вызвали запреты на выпуск альбомов, задержки с выступлениями и издание материалов, судебные иски и критику со стороны различных сообществ. Тем не менее, их музыка оказала большое влияние, на нее ссылались многие группы, описывая как музыкальное влияние команды, так и визуальные и лирические заимствования; третий альбом группы, «Reign in Blood» (1986), был описан как один из самых тяжелых и влиятельных альбомов трэш-метала. Slayer выпустила двенадцать студийных альбомов, три концертных альбома, бокс-сет, шесть музыкальных видеоклипов, два EP и альбом обложек. Четыре студийных альбома группы получили золотую сертификацию в США. Slayer продали 5 миллионов копий в США с 1991 по 2013 год, по данным Nielsen SoundScan, и более 20 миллионов по всему миру. Группа получила пять номинаций на премию Грэмми, выиграв одну в 2007 году за песню "Eyes of the Insane" и одну в 2008 году за песню "Final Six", обе с альбома «Christ Illusion» (2006). После более чем трех десятилетий записей и выступлений Slayer объявили в январе 2018 года о начале прощального тура, который прошел с мая 2018 года по ноябрь 2019 года, после чего знаменитая команда распустилась.


Теги товара: Limited Edition
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Slayer - Divine Intervention (0602537467716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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