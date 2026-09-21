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Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка

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Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 1
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 2
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 3
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 4
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 5
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 6
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 7
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 8
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 9
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 10
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 11
Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alphataurus
Альбом (сингл)
2084: Viaggio Nel Nulla
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 1
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 2
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 3
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 4
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 5
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 6
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 7
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 8
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 9
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 10
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 11
  • Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711908
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Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alphataurus
Альбом (сингл)
2084: Viaggio Nel Nulla
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pista 6, Viaggio Nel Nulla, Flashback (Apocalisse), Wormhole, Meta E Met?, E=mc?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pista 6, Viaggio Nel Nulla, Flashback (Apocalisse), Wormhole, Meta E Met?, E=mc?



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Alphataurus - 2084: Viaggio Nel Nulla (8016158317442) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alphataurus
Альбом (сингл)
2084: Viaggio Nel Nulla
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pista 6, Viaggio Nel Nulla, Flashback (Apocalisse), Wormhole, Meta E Met?, E=mc?
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pista 6, Viaggio Nel Nulla, Flashback (Apocalisse), Wormhole, Meta E Met?, E=mc?


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Отзывы


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