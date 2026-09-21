OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка
Шедевральный саундтрек к итальянскому фильму Goblin. Выпущенный для одноимённого фильма 1977 года, Suspiria является самой прямой и целенаправленной работой Goblin. Режиссером выступил не кто иной, как постоянный соавтор и знаменитый режиссёр фильмов ужасов Дарио Ардженто который вновь работал с мастерами прогрессивного кино Goblin чтобы добавить последние штрихи к фильму. Напряженный, временами угрожающий и прямо-таки фанковый альбом выделяется среди их предыдущих работ и является поистине центральным элементом их бурного производства. Хотя альбом часто более мрачный по своей природе, он всё ещё очень хорошо работает сам по себе, отдельно от фильма. Тенденции барокко прослеживаются на протяжении всей партитуры, с проблесками света, время от времени оживляющими её. Лимитированный тираж винила цвета «голубой ирис» в разворотном конверте с печатной вставкой. Рекомендуется.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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