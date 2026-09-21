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OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка

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OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 1
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 2
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 3
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 4
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 5
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 6
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 7
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 8
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 9
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 10
OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Suspiria
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711907
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Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644011110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Suspiria
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Suspiria, Markos, Sighs, Witch, Suspiria (Daemonia Version), Black Forest, Blind Concert, Death Valzer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка

Шедевральный саундтрек к итальянскому фильму Goblin. Выпущенный для одноимённого фильма 1977 года, Suspiria является самой прямой и целенаправленной работой Goblin. Режиссером выступил не кто иной, как постоянный соавтор и знаменитый режиссёр фильмов ужасов Дарио Ардженто который вновь работал с мастерами прогрессивного кино Goblin чтобы добавить последние штрихи к фильму. Напряженный, временами угрожающий и прямо-таки фанковый альбом выделяется среди их предыдущих работ и является поистине центральным элементом их бурного производства. Хотя альбом часто более мрачный по своей природе, он всё ещё очень хорошо работает сам по себе, отдельно от фильма. Тенденции барокко прослеживаются на протяжении всей партитуры, с проблесками света, время от времени оживляющими её. Лимитированный тираж винила цвета «голубой ирис» в разворотном конверте с печатной вставкой. Рекомендуется.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644011110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Suspiria
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Suspiria, Markos, Sighs, Witch, Suspiria (Daemonia Version), Black Forest, Blind Concert, Death Valzer
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Шедевральный саундтрек к итальянскому фильму Goblin. Выпущенный для одноимённого фильма 1977 года, Suspiria является самой прямой и целенаправленной работой Goblin. Режиссером выступил не кто иной, как постоянный соавтор и знаменитый режиссёр фильмов ужасов Дарио Ардженто который вновь работал с мастерами прогрессивного кино Goblin чтобы добавить последние штрихи к фильму. Напряженный, временами угрожающий и прямо-таки фанковый альбом выделяется среди их предыдущих работ и является поистине центральным элементом их бурного производства. Хотя альбом часто более мрачный по своей природе, он всё ещё очень хорошо работает сам по себе, отдельно от фильма. Тенденции барокко прослеживаются на протяжении всей партитуры, с проблесками света, время от времени оживляющими её. Лимитированный тираж винила цвета «голубой ирис» в разворотном конверте с печатной вставкой. Рекомендуется.


Теги товара: Кинематограф
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