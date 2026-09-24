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Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 5
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 6
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 7
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 5
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 6
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 7
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711887
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка
10 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088213779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, Am I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, Am I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088213779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, Am I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, Am I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (Analogue) (0753088213779) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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