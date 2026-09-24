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Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка

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Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 1
Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 2
Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 3
Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 4
Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Always Ascending
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 1
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 2
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 3
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 4
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828040834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Always Ascending
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Always Ascending, Lazy Boy, Paper Cages, Finally, The Academy Awards, Lois Lane, Huck And Jim, Glimpse Of Love, Feel The Love Go, Slow Don't Kill Me Now
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Always Ascending, Lazy Boy, Paper Cages, Finally, The Academy Awards, Lois Lane, Huck And Jim, Glimpse Of Love, Feel The Love Go, Slow Don't Kill Me Now



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828040834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Always Ascending
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Always Ascending, Lazy Boy, Paper Cages, Finally, The Academy Awards, Lois Lane, Huck And Jim, Glimpse Of Love, Feel The Love Go, Slow Don't Kill Me Now
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Always Ascending, Lazy Boy, Paper Cages, Finally, The Academy Awards, Lois Lane, Huck And Jim, Glimpse Of Love, Feel The Love Go, Slow Don't Kill Me Now


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franz Ferdinand - Always Ascending (coloured) (0887828040834) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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