Top.Mail.Ru
Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка - фото 1
Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
LXXXVIII
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка - фото 1
  • Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711622
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429174205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
LXXXVIII
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Push Power ( A 1 ), Hit That Spdiff ( B 8 ), Azd Rain ( G 1 ), Memory Haze ( C 1 ), Game Over ( E 1 ), Typewriter World ( C 8 ), It's Me ( G 8 ), Chill ( H 2 ), Green Blue Amnesia Magic Haze ( D 7 ), Oway ( F 7 ), M2 ( F 8 ), Azifiziks ( D 8 ), Pluto ( A 2 )
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Push Power ( A 1 ), Hit That Spdiff ( B 8 ), Azd Rain ( G 1 ), Memory Haze ( C 1 ), Game Over ( E 1 ), Typewriter World ( C 8 ), It's Me ( G 8 ), Chill ( H 2 ), Green Blue Amnesia Magic Haze ( D 7 ), Oway ( F 7 ), M2 ( F 8 ), Azifiziks ( D 8 ), Pluto ( A 2 )



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429174205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Actress
Альбом (сингл)
LXXXVIII
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Push Power ( A 1 ), Hit That Spdiff ( B 8 ), Azd Rain ( G 1 ), Memory Haze ( C 1 ), Game Over ( E 1 ), Typewriter World ( C 8 ), It's Me ( G 8 ), Chill ( H 2 ), Green Blue Amnesia Magic Haze ( D 7 ), Oway ( F 7 ), M2 ( F 8 ), Azifiziks ( D 8 ), Pluto ( A 2 )
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Push Power ( A 1 ), Hit That Spdiff ( B 8 ), Azd Rain ( G 1 ), Memory Haze ( C 1 ), Game Over ( E 1 ), Typewriter World ( C 8 ), It's Me ( G 8 ), Chill ( H 2 ), Green Blue Amnesia Magic Haze ( D 7 ), Oway ( F 7 ), M2 ( F 8 ), Azifiziks ( D 8 ), Pluto ( A 2 )


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Actress - LXXXVIII (coloured) (5054429174205) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...