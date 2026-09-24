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Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка

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Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 1
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 2
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 3
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 4
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 5
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 6
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 7
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
Interludes After Midnight
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 1
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 2
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 3
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 4
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 5
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 6
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 7
  • Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711616
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429157567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
Interludes After Midnight
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Never Forget Your Token, Creeps Crunchin', Panic In Funkytown, Hungover Like Woah, Tower Records, Escape The Meadow, Smoke Signals, Tools Of The Industry, Midnight Blue, Snapping Point, Beyond Reach, The Robin Byrd Era
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка

Переиздание 2022 года на фиолетовом виниле. В своём пятом альбоме Blockhead (он же Тони Саймон) отправляется в путешествие в 80-е и 90-е, в частности, в одноимённое телешоу. Как и многие хип-хопперы до него, Саймон, очевидно, горячо увлечён этой эпохой, и, как ни странно, стилистика VHS-прослушиваний настолько хорошо подходит его стилю продюсирования, что в итоге получается связная полуконцептуальная запись. Поклонники его предыдущих записей не заметят кардинальных стилистических изменений, но пыльные синтезаторы и сырые сэмплы — приятное дополнение к звучанию Blockhead.

Отзывы о товаре Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429157567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
Interludes After Midnight
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Never Forget Your Token, Creeps Crunchin', Panic In Funkytown, Hungover Like Woah, Tower Records, Escape The Meadow, Smoke Signals, Tools Of The Industry, Midnight Blue, Snapping Point, Beyond Reach, The Robin Byrd Era
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание 2022 года на фиолетовом виниле. В своём пятом альбоме Blockhead (он же Тони Саймон) отправляется в путешествие в 80-е и 90-е, в частности, в одноимённое телешоу. Как и многие хип-хопперы до него, Саймон, очевидно, горячо увлечён этой эпохой, и, как ни странно, стилистика VHS-прослушиваний настолько хорошо подходит его стилю продюсирования, что в итоге получается связная полуконцептуальная запись. Поклонники его предыдущих записей не заметят кардинальных стилистических изменений, но пыльные синтезаторы и сырые сэмплы — приятное дополнение к звучанию Blockhead.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blockhead - Interludes After Midnight (coloured) (5054429157567) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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