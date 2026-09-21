Top.Mail.Ru
Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 1
Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 2
Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 3
Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Fourth Dimension
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 1
  • Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 2
  • Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 3
  • Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711593
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629679019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Fourth Dimension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Apocalypse, Mind Corruption, Reincarnation, Reborn, Black Forest, Never To Return, Path To Babylon, Slaughtered, Orgy In Blood, The North Wind, T.E.M.P.T., The Fourth Dimension, The Arrival Of The Demons (Part 1)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Apocalypse, Mind Corruption, Reincarnation, Reborn, Black Forest, Never To Return, Path To Babylon, Slaughtered, Orgy In Blood, The North Wind, T.E.M.P.T., The Fourth Dimension, The Arrival Of The Demons (Part 1)

Отзывы о товаре Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629679019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Fourth Dimension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Apocalypse, Mind Corruption, Reincarnation, Reborn, Black Forest, Never To Return, Path To Babylon, Slaughtered, Orgy In Blood, The North Wind, T.E.M.P.T., The Fourth Dimension, The Arrival Of The Demons (Part 1)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Apocalypse, Mind Corruption, Reincarnation, Reborn, Black Forest, Never To Return, Path To Babylon, Slaughtered, Orgy In Blood, The North Wind, T.E.M.P.T., The Fourth Dimension, The Arrival Of The Demons (Part 1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hypocrisy - Fourth Dimension (coloured) (4065629679019) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...