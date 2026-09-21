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Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка

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Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 1
Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 2
Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 3
Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
The Quantum Enigma
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 1
  • Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 2
  • Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 3
  • Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711589
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361334253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
The Quantum Enigma
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Originem, The Second Stone, The Essence Of Silence, Victims Of Contingency, Sense Without Sanity - The Impervious Code, Unchain Utopia, The Fifth Guardian - Interlude, Chemical Insomnia, Reverence - Living In The Heart, Omen - The Ghoulish Malady, Canvas Of Life, Natural Corruption, The Quantum Enigma - Kingdom Of Heaven Part II, Memento
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание к десятилетию The Quantum Enigma» — шестого студийного альбома голландской симфоник-метал-группы Epica, первоначально выпущенного в 2014 году. Издание на цветном виниле, гейтфолд. Epica — голландская симфоник-метал-группа, основанная гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever. Сформированная как метал-группа с готическими тенденциями, позже Epica включила в свое звучание сильные влияния дэт-метала. «Суть в том, что 'The Quantum Enigma' — лучший альбом Epica на сегодняшний день». - METAL HAMMER 6/7. «Epica в очередной раз продемонстрировали, что они уже давно взошли на трон симфонического металла: более монументально, более величественно и более мелодично, чем все, что было до этого. Бесспорно: это эпическая мощь в лучшем виде!» - SONIC SEDUCER

Отзывы о товаре Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361334253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
The Quantum Enigma
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Originem, The Second Stone, The Essence Of Silence, Victims Of Contingency, Sense Without Sanity - The Impervious Code, Unchain Utopia, The Fifth Guardian - Interlude, Chemical Insomnia, Reverence - Living In The Heart, Omen - The Ghoulish Malady, Canvas Of Life, Natural Corruption, The Quantum Enigma - Kingdom Of Heaven Part II, Memento
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированное переиздание к десятилетию The Quantum Enigma» — шестого студийного альбома голландской симфоник-метал-группы Epica, первоначально выпущенного в 2014 году. Издание на цветном виниле, гейтфолд. Epica — голландская симфоник-метал-группа, основанная гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever. Сформированная как метал-группа с готическими тенденциями, позже Epica включила в свое звучание сильные влияния дэт-метала. «Суть в том, что 'The Quantum Enigma' — лучший альбом Epica на сегодняшний день». - METAL HAMMER 6/7. «Epica в очередной раз продемонстрировали, что они уже давно взошли на трон симфонического металла: более монументально, более величественно и более мелодично, чем все, что было до этого. Бесспорно: это эпическая мощь в лучшем виде!» - SONIC SEDUCER
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Epica - The Quantum Enigma (coloured) (0727361334253) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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