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Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка

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Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка - фото 1
Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Koslowsky
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка - фото 1
  • Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111038226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Koslowsky
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ein polnischer Knecht, Familiengeschichten, Paradiesv?gel, Und weil er jung und kr?ftig war, Dreck unterm Nagel, Die Prinzessin auf der Nadel, Schlackenfahrer-Schorsch, Koslowsky schl?gt zu, P.S
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка

«Koslowsky» — студийный альбом группы Floh de Cologne, выпущенный в 1980 году.

Отзывы о товаре Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111038226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Koslowsky
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ein polnischer Knecht, Familiengeschichten, Paradiesv?gel, Und weil er jung und kr?ftig war, Dreck unterm Nagel, Die Prinzessin auf der Nadel, Schlackenfahrer-Schorsch, Koslowsky schl?gt zu, P.S
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Koslowsky» — студийный альбом группы Floh de Cologne, выпущенный в 1980 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Floh De Cologne - Koslowsky (0194111038226) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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