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Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка

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Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка - фото 1
Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Profitgeier
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка - фото 1
  • Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0090204819959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Profitgeier
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
He, Hallo Stift, Die Einen Kommen Erster Klasse Zur Welt, Rande, Bekenntnis Der Unpolitischen V?ter, Auf Dem Arbeitsmarkt, Der Kapitalismus Stinkt, Wir Brauchen Keine Million?re, Die Luft Geh?rt Denen, Die Sie Atmen, Profitgeier, Wir Werden Immer Mehr
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка

Profitgeier — рок-опера группы Floh de Cologne, выпущенная в 1971 году.



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0090204819959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Profitgeier
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
He, Hallo Stift, Die Einen Kommen Erster Klasse Zur Welt, Rande, Bekenntnis Der Unpolitischen V?ter, Auf Dem Arbeitsmarkt, Der Kapitalismus Stinkt, Wir Brauchen Keine Million?re, Die Luft Geh?rt Denen, Die Sie Atmen, Profitgeier, Wir Werden Immer Mehr
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Profitgeier — рок-опера группы Floh de Cologne, выпущенная в 1971 году.


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Floh De Cologne - Profitgeier (0090204819959) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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