Описание товара Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка

Группа была основана 20 января 1966 года кёльнскими студентами, изначально как политическое кабаре. Группа выросла из кёльнской АПО (Непарламентской оппозиции в Германии) вокруг Союза немецких социалистических студентов (СДС), её политическая ориентация с годами эволюционировала в сторону чётко диалектической и марксистской позиции. Независимо друг от друга участники группы вступили в Германскую коммунистическую партию (ДКП) в период с 1970 по 1973 год. 6 сентября 1970 года группа выступила на Фемарнском фестивале после Джими Хендрикса; это было их последнее выступление на долгое время. В 1973 году кёльнский музыкант Флох выступал в составе западногерманской делегации на X Всемирном фестивале молодёжи в Восточном Берлине. С 1980 года часть группы (во главе с Вридолином Энксингом) участвовала в рок-движении «Rock gegen Rechts» против ультраправых; в том же году группа была награждена Немецкой премией «Kleinkunstpreis» вместе с Герхардом Польтом. После более чем 3000 концертов в Германии и Европе группа Cologne Floh распалась в мае 1983 года после прощального тура. Прощальный концерт в Кельнском спортивном зале собрал 6000 зрителей и длился 14 часов. В нём приняли участие многочисленные музыканты, такие как Ханнес Вадер, Дитер Зюверкруп, Франц-Йозеф Дегенхардт, Ханнс-Дитер Хюш, Die 3 Tornados, BAP и Ина Детер. В 2023 году группа была удостоена почётной премии Хольгера Чукая от города Кёльн за свои творческие достижения. Рок-кантатой «Mumien» группа отреагировала на чилийский путч 1974 года, в частности, переложив на музыку последнюю речь свергнутого президента Сальвадора Альенде. В том же году группа работала с Хансом Вернером Хенце над альтернативной музыкальной интерпретацией песни «Chilelied» («Это чилийское лето было сладким»; 1974), слова: Руди Бергманн (* 1950), впервые исполненной 31 мая 1974 года в Эссене (Grugahalle: концерт памяти Виктора Хары, одновременно являвшийся демонстрацией солидарности с движением Сопротивления в Чили). «Mumien» до сих пор не переиздавалась на виниле, а единственная версия на CD (с альбомом «Vietnam») датируется 1995 годом.