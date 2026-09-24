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Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка

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Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка - фото 1
Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Mumien
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка - фото 1
  • Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111028098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Mumien
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Widmung, Marsch Der Mumien I, Und Die Reichen, Marsch Der Mumien Ii, Itt Etc, Oktober '73, Fr?hling In Chile, Zeugen, Siehst Das Leid, Freiheitsk?mpfer, Salvador Allende, Gegen Den Hunger, Marsch Der Mumien Iii, Des Volkes Fesseln
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка

Группа была основана 20 января 1966 года кёльнскими студентами, изначально как политическое кабаре. Группа выросла из кёльнской АПО (Непарламентской оппозиции в Германии) вокруг Союза немецких социалистических студентов (СДС), её политическая ориентация с годами эволюционировала в сторону чётко диалектической и марксистской позиции. Независимо друг от друга участники группы вступили в Германскую коммунистическую партию (ДКП) в период с 1970 по 1973 год. 6 сентября 1970 года группа выступила на Фемарнском фестивале после Джими Хендрикса; это было их последнее выступление на долгое время. В 1973 году кёльнский музыкант Флох выступал в составе западногерманской делегации на X Всемирном фестивале молодёжи в Восточном Берлине. С 1980 года часть группы (во главе с Вридолином Энксингом) участвовала в рок-движении «Rock gegen Rechts» против ультраправых; в том же году группа была награждена Немецкой премией «Kleinkunstpreis» вместе с Герхардом Польтом. После более чем 3000 концертов в Германии и Европе группа Cologne Floh распалась в мае 1983 года после прощального тура. Прощальный концерт в Кельнском спортивном зале собрал 6000 зрителей и длился 14 часов. В нём приняли участие многочисленные музыканты, такие как Ханнес Вадер, Дитер Зюверкруп, Франц-Йозеф Дегенхардт, Ханнс-Дитер Хюш, Die 3 Tornados, BAP и Ина Детер. В 2023 году группа была удостоена почётной премии Хольгера Чукая от города Кёльн за свои творческие достижения. Рок-кантатой «Mumien» группа отреагировала на чилийский путч 1974 года, в частности, переложив на музыку последнюю речь свергнутого президента Сальвадора Альенде. В том же году группа работала с Хансом Вернером Хенце над альтернативной музыкальной интерпретацией песни «Chilelied» («Это чилийское лето было сладким»; 1974), слова: Руди Бергманн (* 1950), впервые исполненной 31 мая 1974 года в Эссене (Grugahalle: концерт памяти Виктора Хары, одновременно являвшийся демонстрацией солидарности с движением Сопротивления в Чили). «Mumien» до сих пор не переиздавалась на виниле, а единственная версия на CD (с альбомом «Vietnam») датируется 1995 годом.

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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111028098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Mumien
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Widmung, Marsch Der Mumien I, Und Die Reichen, Marsch Der Mumien Ii, Itt Etc, Oktober '73, Fr?hling In Chile, Zeugen, Siehst Das Leid, Freiheitsk?mpfer, Salvador Allende, Gegen Den Hunger, Marsch Der Mumien Iii, Des Volkes Fesseln
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Группа была основана 20 января 1966 года кёльнскими студентами, изначально как политическое кабаре. Группа выросла из кёльнской АПО (Непарламентской оппозиции в Германии) вокруг Союза немецких социалистических студентов (СДС), её политическая ориентация с годами эволюционировала в сторону чётко диалектической и марксистской позиции. Независимо друг от друга участники группы вступили в Германскую коммунистическую партию (ДКП) в период с 1970 по 1973 год. 6 сентября 1970 года группа выступила на Фемарнском фестивале после Джими Хендрикса; это было их последнее выступление на долгое время. В 1973 году кёльнский музыкант Флох выступал в составе западногерманской делегации на X Всемирном фестивале молодёжи в Восточном Берлине. С 1980 года часть группы (во главе с Вридолином Энксингом) участвовала в рок-движении «Rock gegen Rechts» против ультраправых; в том же году группа была награждена Немецкой премией «Kleinkunstpreis» вместе с Герхардом Польтом. После более чем 3000 концертов в Германии и Европе группа Cologne Floh распалась в мае 1983 года после прощального тура. Прощальный концерт в Кельнском спортивном зале собрал 6000 зрителей и длился 14 часов. В нём приняли участие многочисленные музыканты, такие как Ханнес Вадер, Дитер Зюверкруп, Франц-Йозеф Дегенхардт, Ханнс-Дитер Хюш, Die 3 Tornados, BAP и Ина Детер. В 2023 году группа была удостоена почётной премии Хольгера Чукая от города Кёльн за свои творческие достижения. Рок-кантатой «Mumien» группа отреагировала на чилийский путч 1974 года, в частности, переложив на музыку последнюю речь свергнутого президента Сальвадора Альенде. В том же году группа работала с Хансом Вернером Хенце над альтернативной музыкальной интерпретацией песни «Chilelied» («Это чилийское лето было сладким»; 1974), слова: Руди Бергманн (* 1950), впервые исполненной 31 мая 1974 года в Эссене (Grugahalle: концерт памяти Виктора Хары, одновременно являвшийся демонстрацией солидарности с движением Сопротивления в Чили). «Mumien» до сих пор не переиздавалась на виниле, а единственная версия на CD (с альбомом «Vietnam») датируется 1995 годом.
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Floh De Cologne - Mumien (0194111028098) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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