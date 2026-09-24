Top.Mail.Ru
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 2
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 3
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 4
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 5
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 6
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 7
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 8
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 9
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 10
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 11
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Serenades
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 2
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 3
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 4
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 5
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 6
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 7
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 8
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 9
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 10
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 11
  • Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056809315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Serenades
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lovelorn Rhapsody, Sweet Tears, J'ai Fait Une Promesse, They (Will Always) Die, Sleepless, Sleep In Sanity, Scars Of The Old Stream, Under A Veil (Of Black Lace), Where Shadows Dance
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка

Serenades — дебютный альбом группы Anathema, выпущенный в феврале 1993. Единственный альбом британской рок-группы в котором вокалистом выступал Даррен Уайт.

Отзывы о товаре Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056809315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Serenades
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lovelorn Rhapsody, Sweet Tears, J'ai Fait Une Promesse, They (Will Always) Die, Sleepless, Sleep In Sanity, Scars Of The Old Stream, Under A Veil (Of Black Lace), Where Shadows Dance
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Serenades — дебютный альбом группы Anathema, выпущенный в феврале 1993. Единственный альбом британской рок-группы в котором вокалистом выступал Даррен Уайт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anathema - Serenades (coloured) (0801056809315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...