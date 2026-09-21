Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка
LP — эксклюзивный инди-альбом ограниченного тиража на кристально чистом виниле. Отбросив все ожидания, ограничения, давление и ограничения, можно увидеть определённую чистоту и очарование искусства, созданного просто ради подлинного самовыражения. Желание раскрыть свою безграничную изобретательность и уникальное видение мира — это позиция, присущая тем, кто часто славится своим стремлением раздвигать границы, и именно на этой основе формировался немецкий дебютант Senna. Название группы происходит от арабского слова, означающего «яркость», «сияние» или «сияние». Участники группы Саймон Масджеди (вокал), Тобиас Штульц (гитара/вокал), Марсель Дюрр (гитара), Фабиан Каттариус (бас-гитара) и Леон Дорн (ударные) никогда не планировали, что Senna — музыкальный проект, изначально созданный как сторонний студийный проект, — станет полноценной группой. Тем не менее, представляя собой яркое сочетание игривой, но техничной инструментальной музыки, дерзкого хард-рока и прогрессивного пост-хардкора, вполне закономерно, что и новаторский коллектив, и их дебютная работа оказались в центре всеобщего внимания. «Это было настоящее освобождение», — вспоминает гитарист Марсель Дюрр настрой группы перед дебютом на SharpTone. «Поскольку поначалу мы не стремились к созданию полноценной группы Senna, у нас было много времени для экспериментов со звучанием. Нашей целью было просто писать музыку, которая нам нравилась, не загоняя себя в рамки какого-либо одного жанра.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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