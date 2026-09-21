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Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка

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Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 1
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 2
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 3
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 4
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 5
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 6
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 7
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 8
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 9
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 10
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 11
Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Crash! Boom! Bang!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 2
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 3
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 4
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 5
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 6
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 7
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 8
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 9
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 10
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 11
  • Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711399
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732477194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Crash! Boom! Bang!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Harleys & Indians (Riders In The Sky), Crash! Boom! Bang!, Fireworks, Run To You, Sleeping In My Car, Vulnerable, The First Girl On The Moon, Place Your Love, I Love The Sound Of Crashing Guitars, What’s She Like?, You Wanna Go The Whole Way?, Lies, I’m Sorry, Love Is All (Shine Your Light On Me), Go To Sleep, Almost Unreal, Crazy About You, See Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка

Двойной альбом на черно-белом виниле с 18 треками и 8-страничным буклетом с новыми примечаниями, а также 18-трековую версию на CD, который также включает бонусный CD, содержащий 23 демо-записи песен, рассматриваемых для альбома. 30 лет назад Roxette выпустили свой пятый альбом «Crash! Boom! Bang!», включивший в себя ряд хитов, таких как заглавный трек, «Sleeping In My Car», «Fireworks», «Run To You» и «Vulnerable». Альбом был продан тиражом более пяти миллионов копий, за ним последовал их второй мировой тур, в котором они выступили перед более чем миллионом человек. «Roxette были в числе трех самых проигрываемых артистов на американском радио в 1989, 1990 и 1991 годах, и мы были на вершине хит-парадов по всему миру. Поэтому неудивительно, что мы чувствовали себя довольно уверенно, когда пришло время записывать новый альбом», — говорит Пер Гессле. «После такого успеха мы почувствовали, что у нас есть прекрасная возможность расшириться в новых направлениях. Показать немного другие стороны того, какими могут быть Roxette. И я до сих пор считаю, что «Crash! Boom! Bang» — наш лучший альбом».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732477194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Crash! Boom! Bang!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Harleys & Indians (Riders In The Sky), Crash! Boom! Bang!, Fireworks, Run To You, Sleeping In My Car, Vulnerable, The First Girl On The Moon, Place Your Love, I Love The Sound Of Crashing Guitars, What’s She Like?, You Wanna Go The Whole Way?, Lies, I’m Sorry, Love Is All (Shine Your Light On Me), Go To Sleep, Almost Unreal, Crazy About You, See Me
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Двойной альбом на черно-белом виниле с 18 треками и 8-страничным буклетом с новыми примечаниями, а также 18-трековую версию на CD, который также включает бонусный CD, содержащий 23 демо-записи песен, рассматриваемых для альбома. 30 лет назад Roxette выпустили свой пятый альбом «Crash! Boom! Bang!», включивший в себя ряд хитов, таких как заглавный трек, «Sleeping In My Car», «Fireworks», «Run To You» и «Vulnerable». Альбом был продан тиражом более пяти миллионов копий, за ним последовал их второй мировой тур, в котором они выступили перед более чем миллионом человек. «Roxette были в числе трех самых проигрываемых артистов на американском радио в 1989, 1990 и 1991 годах, и мы были на вершине хит-парадов по всему миру. Поэтому неудивительно, что мы чувствовали себя довольно уверенно, когда пришло время записывать новый альбом», — говорит Пер Гессле. «После такого успеха мы почувствовали, что у нас есть прекрасная возможность расшириться в новых направлениях. Показать немного другие стороны того, какими могут быть Roxette. И я до сих пор считаю, что «Crash! Boom! Bang» — наш лучший альбом».


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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