Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roxette - Crash! Boom! Bang! (coloured) (5021732477194) виниловая пластинка
Двойной альбом на черно-белом виниле с 18 треками и 8-страничным буклетом с новыми примечаниями, а также 18-трековую версию на CD, который также включает бонусный CD, содержащий 23 демо-записи песен, рассматриваемых для альбома. 30 лет назад Roxette выпустили свой пятый альбом «Crash! Boom! Bang!», включивший в себя ряд хитов, таких как заглавный трек, «Sleeping In My Car», «Fireworks», «Run To You» и «Vulnerable». Альбом был продан тиражом более пяти миллионов копий, за ним последовал их второй мировой тур, в котором они выступили перед более чем миллионом человек. «Roxette были в числе трех самых проигрываемых артистов на американском радио в 1989, 1990 и 1991 годах, и мы были на вершине хит-парадов по всему миру. Поэтому неудивительно, что мы чувствовали себя довольно уверенно, когда пришло время записывать новый альбом», — говорит Пер Гессле. «После такого успеха мы почувствовали, что у нас есть прекрасная возможность расшириться в новых направлениях. Показать немного другие стороны того, какими могут быть Roxette. И я до сих пор считаю, что «Crash! Boom! Bang» — наш лучший альбом».
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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