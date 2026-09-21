Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка
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Описание товара Fontaines D.C. - Romance (0191404143612) виниловая пластинка
Ирландская пост-панк сенсация Fontaines D.C. возвращается с новым, третьим по счету, студийным альбомом «Romance». Издание на виниле. «Romance» является продолжением успеха «Skinty Fia» 2022 года, который достиг первого места в чартах альбомов Великобритании и Ирландии и принес группе ряд наград, включая награду «International Group of the Year» на церемонии вручения премии BRIT Awards 2023. 11 треков нового альбома объединяют идеи, которые Грайан Чаттен (вокал), Карлос О'Коннелл (гитара), Конор Керли (гитара), Конор Диган (бас) и Том Колл (ударные) развивали во время гастролей по США и Мексике с Arctic Monkeys. После завершения тура по США осенью 2023 года они провели месяц, снова сочиняя вместе, три недели занимались пре-продакшном в студии на севере Лондона и месяц в замке недалеко от Парижа, где они спали среди студийного оборудования и полностью погрузились в свою музыку. «Romance», выходящий на лейбле XL Recordings, является первым альбомом группы с продюсером Джеймсом Фордом (Arctic Monkeys, Gorillaz, Depeche Mode) и, без сомнения, их самым амбициозным, творческим и авантюрным в плане звука альбомом на сегодняшний день.
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