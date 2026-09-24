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Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка

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Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 1
Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 2
Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 3
Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 4
Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 5
Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jamie XX
Альбом (сингл)
IN WAVES
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711368
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Загружаем...
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Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Young Turks Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young Turks Recordings
Barcode
[0889030035608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jamie XX
Альбом (сингл)
IN WAVES
Жанр
House
Трек-лист
Wanna, Treat Each Other Right, Waited All Night, Baddy On The Floor, Dafodil, Still Summer, Life, The Feeling I Get From You, Breather, All You Children, Every Single Weekend (Interlude), Falling Together
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка

С момента выхода своего сольного дебюта Jamie xx прошло почти десять лет. "In Waves" - второй альбом лондонца, который вместе со своей группой The xx является одной из самых влиятельных фигур в новейшей истории музыки. Он снова дает волю своей любви к электронной музыке и создает историю ночи, в которой вы погружаетесь в небесную пульсацию теней, света и танцевальных ритмов. "In Waves" берет свое начало в миксе, который Джейми сделал для BBC Radio 1 в 2020 году. Помимо треков нынешнего поколения британской танцевальной музыки, в нем также приняли участие такие музыкальные герои, как Рой Айерс, Фела Кути, Том Зе и Филип Гласс. Также можно было услышать первые версии песен, которые войдут в альбом. "Это напомнило мне, почему я люблю эту музыку", - говорит Джейми, который долгое время мучился вопросом, что делать дальше. "Я просто обнаружил, что наслаждаюсь творческим процессом, не думая о результате". На альбоме "In Waves" Jamie XX перебирает поджанры и десятилетия и объединяет северный соул, диско, гараж, кислотный хаус, техно, тропикалию, хип-хоп, фанк и звучание пиратских радиостанций британского андеграунда. Маленькие моменты впечатляют не меньше, чем общее целое. Возьмем, к примеру, партию в "Treat Each Other Right", новом сингле, выпущенном вместе с анонсом альбома: сначала вы вырываетесь из широкой брейкбит-метс-футер-соул машины, но внезапно оказываетесь снова в средневолновом радио 60-х с питчевым вокалом Motown. Слова "I'll never let you down" затягиваются в вечность, прежде чем на атмосферных синтезаторах появляется пульс, и вы снова оказываетесь в потном катарсисе танцпола. В век алгоритмов "In Waves" - это свидетельство чистого человеческого чувства, жизнеутверждающее противоядие, которое переносит вас в другое измерение через наушники и в то же время хочет быть пережитым вместе на танцполе. Роми и Оливер, The Avalanches, Робин и Джон Глейшер - одни из самых ярких артистов на борту.

Отзывы о товаре Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Young Turks Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young Turks Recordings
Barcode
[0889030035608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jamie XX
Альбом (сингл)
IN WAVES
Жанр
House
Трек-лист
Wanna, Treat Each Other Right, Waited All Night, Baddy On The Floor, Dafodil, Still Summer, Life, The Feeling I Get From You, Breather, All You Children, Every Single Weekend (Interlude), Falling Together
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
С момента выхода своего сольного дебюта Jamie xx прошло почти десять лет. "In Waves" - второй альбом лондонца, который вместе со своей группой The xx является одной из самых влиятельных фигур в новейшей истории музыки. Он снова дает волю своей любви к электронной музыке и создает историю ночи, в которой вы погружаетесь в небесную пульсацию теней, света и танцевальных ритмов. "In Waves" берет свое начало в миксе, который Джейми сделал для BBC Radio 1 в 2020 году. Помимо треков нынешнего поколения британской танцевальной музыки, в нем также приняли участие такие музыкальные герои, как Рой Айерс, Фела Кути, Том Зе и Филип Гласс. Также можно было услышать первые версии песен, которые войдут в альбом. "Это напомнило мне, почему я люблю эту музыку", - говорит Джейми, который долгое время мучился вопросом, что делать дальше. "Я просто обнаружил, что наслаждаюсь творческим процессом, не думая о результате". На альбоме "In Waves" Jamie XX перебирает поджанры и десятилетия и объединяет северный соул, диско, гараж, кислотный хаус, техно, тропикалию, хип-хоп, фанк и звучание пиратских радиостанций британского андеграунда. Маленькие моменты впечатляют не меньше, чем общее целое. Возьмем, к примеру, партию в "Treat Each Other Right", новом сингле, выпущенном вместе с анонсом альбома: сначала вы вырываетесь из широкой брейкбит-метс-футер-соул машины, но внезапно оказываетесь снова в средневолновом радио 60-х с питчевым вокалом Motown. Слова "I'll never let you down" затягиваются в вечность, прежде чем на атмосферных синтезаторах появляется пульс, и вы снова оказываетесь в потном катарсисе танцпола. В век алгоритмов "In Waves" - это свидетельство чистого человеческого чувства, жизнеутверждающее противоядие, которое переносит вас в другое измерение через наушники и в то же время хочет быть пережитым вместе на танцполе. Роми и Оливер, The Avalanches, Робин и Джон Глейшер - одни из самых ярких артистов на борту.
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Отзывы


Jamie XX - In Waves (coloured) (0889030035608) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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